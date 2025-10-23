الإمارات تُدين بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض الإمارات القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن أي خطوة لضم الضفة الغربية أمر مرفوض تماما ويقوض أسس حل الدولتين.