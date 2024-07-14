محمد بن زايد يدين بشدة حادث إطلاق النار على "ترامب"
أدان صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حادث إطلاق النار الذي استهدف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأدى إلى إصابته ومقتل شخص وإصابة آخرين.
وقال سموه في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: "نقف متضامنين مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمتضررين من حادثة بنسلفانيا، دولة الإمارات تدين بأشد العبارات كافة أشكال العنف والإرهاب".
ووقع حادث إطلاق النار خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا.
وأصيب دونالد ترامب، السبت 13 يوليو/تموز، بطلق ناري في أذنه خلال تجمع انتخابي، مما أدى إلى تناثر دماء المرشح الرئاسي الجمهوري على وجهه ودفع عناصر الأمن التابعين له إلى التجمع حوله لحمايته، قبل أن يخرج ويرفع قبضته في الهواء، على ما يبدو في فمه. عبارة "قتال! قتال! قتال!"
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها في وقت سابق اليوم، عن خالص تعازيها في الحادث المأساوي. كما أعربت الهيئة عن تضامنها مع المرشح الرئاسي ترامب وعائلته، وكذلك مع حكومة وشعب الولايات المتحدة، وأعربت عن تمنياتها القلبية بالشفاء التام والعاجل.
وقالت الهيئة إن الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية والمتطرفة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ترفض كافة أشكال العنف.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية ولأسرة ضحية هذه الجريمة النكراء، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.