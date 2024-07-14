محمد بن زايد يدين بشدة حادث إطلاق النار على "ترامب"

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها في وقت سابق اليوم، عن خالص تعازيها في الحادث المأساوي. كما أعربت الهيئة عن تضامنها مع المرشح الرئاسي ترامب وعائلته، وكذلك مع حكومة وشعب الولايات المتحدة، وأعربت عن تمنياتها القلبية بالشفاء التام والعاجل.

وقالت الهيئة إن الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية والمتطرفة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ترفض كافة أشكال العنف.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية ولأسرة ضحية هذه الجريمة النكراء، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.