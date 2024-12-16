الإمارات تدين بشدة قرار إسرائيل توسيع الاستيطان في الجولان المحتلة
أدانت دولة الإمارات بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في هضبة الجولان المحتلة، "ما يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها التزام الإمارات بوحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وقالت أن التوسع الاستيطاني يُعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.
وأعربت الوزارة عن رفض الإمارات القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني لهضبة الجولان، ويهدد أمن وسيادة واستقرار الجمهورية العربية السورية.
وتأتي هذه الإدانة رداً على موافقة حكومة نتنياهو على خطة لتوسيع الاستيطان في هضبة الجولان المحتلة، وهو ما أكده مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأحد.
وقال نتنياهو، أنه تم اتخاذ هذا القرار "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة التي تواجه سوريا" ورغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان.
وفي وقت سابق، أدانت دول عربية، بينها السعودية والإمارات والأردن، الاستيلاء على المنطقة العازلة في الجولان، وأكدت الإمارات أن الاستيلاء يعد انتهاكاً للقوانين الدولية، وخاصة اتفاق فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا، الذي وقعه الجانبان عام 1974.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، الأحد، إن التهديدات التي تواجهها إسرائيل من سوريا لا تزال قائمة على الرغم من النبرة المعتدلة لزعماء المتمردين الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع.
في هذه الأثناء، قال القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، يوم السبت، إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.
(بمدخلات من وام ورويترز)