الإمارات تدين بشدة قرار إسرائيل توسيع الاستيطان في الجولان المحتلة

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها التزام الإمارات بوحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وقالت أن التوسع الاستيطاني يُعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأعربت الوزارة عن رفض الإمارات القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني لهضبة الجولان، ويهدد أمن وسيادة واستقرار الجمهورية العربية السورية.