الإمارات تدين بشدة قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة

أعربت دولة الإمارات، يوم الجمعة، عن إدانتها الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة، محذرة من عواقبه الكارثية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، شددت الدولة أيضاً على رفضها القاطع لأي انتهاك للحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني أو أية محاولات لتهجيره.

ودعا البيان إلى اتخاذ "خطوات عاجلة لمنع المزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفادي جر المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، واتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية المدنيين".

في البيان نفسه، جددت الإمارات تأكيدها أن حماية حقوق الفلسطينيين لم تعد خياراً سياسياً بل باتت ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية.

وأبرز البيان الموقف الإماراتي الثابت والمستمر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة دون حل الدولتين.

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق على خطة للسيطرة على مدينة غزة بهدف توسيع الهجوم العسكري الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني الذي دمرته حرب إسرائيلية متواصلة منذ ما يقارب عامين. وقد جُوبهت الخطة بانتقادات شديدة داخلياً وخارجياً يوم الجمعة.

وأثار القرار موجة استياء عالمية، حيث قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن ذلك يمثل "تصعيداً خطيراً" سيؤدي إلى تهجير قسري للفلسطينيين.

وفي تعليقات نشرت يوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمستشار الألماني فريدريش ميرتس إن هدف إسرائيل ليس احتلال غزة، بل تحرير غزة من حركة حماس وتمكين إقامة حكومة سلمية هناك، حسبما ذكرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية على منصة "إكس".