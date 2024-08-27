الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير إسرائيلي بشأن كنيس في المسجد الأقصى

أدانت دولة الإمارات بشدة تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إقامة كنيس في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس به، كما جددت موقف دولة الإمارات الثابت بشأن توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى المبارك، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت أيضاً على أهمية احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف وفق القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وأعربت عن تضامن الإمارات الكامل ودعمها للأردن وكل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على المقدسات.