الإمارات تدين بشدة الهجوم على قاعدة أممية في السودان

جددت الوزارة تأكيدها على إدانة الإمارات القوية للهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام، مؤكدة أن استهداف قوة الأمن المؤقتة للأمم المتحدة في أبيي يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2802.