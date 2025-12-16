الإمارات تدين بشدة الهجوم على قاعدة أممية في السودان

أدانت الإمارات بشدة الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف قاعدة الدعم اللوجستي التابعة لقوة الأمن المؤقتة للأمم المتحدة في أبيي في مدينة كادوقلي بجمهورية السودان.
أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الكتيبة البنغلاديشية التابعة لقوات حفظ السلام.
أكدت وزارة الخارجية في بيان أن الإمارات تعبر عن إدانتها الشديدة لهذا الهجوم الشنيع ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار.
جددت الوزارة تأكيدها على إدانة الإمارات القوية للهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام، مؤكدة أن استهداف قوة الأمن المؤقتة للأمم المتحدة في أبيي يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2802.
أعربت الوزارة عن تضامن الإمارات الكامل مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة ومع الدول المشاركة فيها.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، وللحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وللشعب البنغلاديشي، وللأمم المتحدة، ونقلت تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.