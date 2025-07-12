الإمارات تدين بشدة الهجوم على دير في ميانمار

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف ديراً في قرية لينتالو بمنطقة ساجاينج في ميانمار.

وأدى الهجوم إلى مقتل عدد من المدنيين الأبرياء، بينهم أطفال.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.