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الإمارات تدين بشدة الهجوم على دير في ميانمار

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا.
الصورة: ملف ANI

الصورة: ملف ANI

تاريخ النشر

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف ديراً في قرية لينتالو بمنطقة ساجاينج في ميانمار.

وأدى الهجوم إلى مقتل عدد من المدنيين الأبرياء، بينهم أطفال.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

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وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وشعب ميانمار الصديق في هذا الهجوم الشنيع.

وأكد شهود عيان يوم الجمعة مقتل 23 شخصا على الأقل، بينهم أربعة أطفال.

وكان الدير يأوي نحو 200 شخص نزحوا بسبب القتال القريب بين الجيش والقوات المؤيدة للديمقراطية.

(مع مدخلات من رويترز)

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