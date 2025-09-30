الإمارات تدين بشدة الهجوم المميت على كنيسة في ولاية ميشيغان

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الذي استهدف كنيسة في ولاية ميشيغان الأميركية، والذي قتل فيه رجل أربعة أشخاص على الأقل وأصاب ثمانية آخرين على الأقل قبل أن يلقى حتفه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، بحسب وكالة رويترز.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن دولة الإمارات "تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لكل أشكال العنف التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار".