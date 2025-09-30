الإمارات

الإمارات تدين بشدة الهجوم المميت على كنيسة في ولاية ميشيغان

رجل يقتل أربعة أشخاص على الأقل ويصيب ثمانية آخرين على الأقل في كنيسة بولاية أمريكية قبل أن يموت في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة
الصورة: ملف KT

الصورة: ملف KT

تاريخ النشر

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الذي استهدف كنيسة في ولاية ميشيغان الأميركية، والذي قتل فيه رجل أربعة أشخاص على الأقل وأصاب ثمانية آخرين على الأقل قبل أن يلقى حتفه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، بحسب وكالة رويترز.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن دولة الإمارات "تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لكل أشكال العنف التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وأعربت الوزارة أيضا عن "خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وكذلك لحكومة وشعب الولايات المتحدة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين في هذا الهجوم الشنيع".

مقتل 4 وإصابة 8 آخرين بعد أن أطلق مسلح النار على كنيسة في ميشيغان الإمارات تدين تفجير مسجد مميت في دارفور بالسودان الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قافلة للجيش وحرس الحدود في باكستان

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com