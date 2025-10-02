الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على كنيس مانشستر

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيساً يهودياً في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.
وقالت الشرطة البريطانية يوم الخميس إن شخصين قُتلا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة بعد أن قاد شخص سيارة باتجاه المارة وطعن أشخاصاً بالقرب من كنيس في مانشستر بشمال غرب إنجلترا، مضيفة أن عناصرها أطلقوا النار على الجاني المشتبه به.
وقالت شرطة مانشستر الكبرى إنها استدعيت إلى مكان الحادث عند كنيس "هيتون بارك" اليهودي في حي كرَمب سال بشمال مانشستر، بعد بلاغ من شاهد عيان أفاد برؤية سيارة تُقاد باتجاه المارة، وأن رجلاً قد تعرض للطعن.
وأضافت أن القوات المسلحة تدخلت، وأن رجلاً يُعتقد أنه الجاني قد أُطلق عليه الرصاص.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعبر عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية، وتشدد على رفضها المستمر لكل أشكال العنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسر وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب المملكة المتحدة، جراء هذا الهجوم الشنيع، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.