الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على كنيس مانشستر

يتجمع الناس بالقرب من مكان الحادث، بعد ورود تقرير عن حادثة دهس مشاة بسيارة وهجوم طعن، بالقرب من كنيس يهودي في شمال مانشستر، بريطانيا، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025. رويترز