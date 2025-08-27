الإمارات

الإمارات تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية "الخطيرة" في سوريا

دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية
أدانت دولة الإمارات بشدة التصعيد الخطير والانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بسيادة سوريا أو تهديد أمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل والتي تلتزم إسرائيل بالالتزام بها.

وأكدت الوزارة موقف الإمارات الثابت في دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها، وتضامنها مع الشعب السوري ودعمها لكل الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والكرامة والتعايش السلمي والتنمية.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية ووقف التصعيد وأية أعمال من شأنها تصعيد التوترات الإقليمية وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

