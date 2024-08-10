الإمارات تدين بشدة استهداف مدرسة في غزة أدى لمقتل عشرات المدنيين

أدانت واستنكرت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استهداف مدرسة التابعين التي تضم نازحين فلسطينيين في حي الدرج شرق مدينة غزة، والذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وشددت على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون عوائق.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حقناً للدماء، مؤكدة على أهمية أن يتمتع المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات، وعدم جعلهم هدفاً للصراع.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل.