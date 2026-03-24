الإمارات تدين الهجوم الإيراني "غير المبرر" على مملكة البحرين

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي غير المبرر الذي شنته إيران واستهدف مملكة البحرين، والذي أسفر عن استشهاد متعاقد مدني مغربي يعمل مع القوات المسلحة الإماراتية أثناء تأدية مهامه الروتينية، بالإضافة إلى إصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية وعدد من الجنود البحرينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذا العدوان يشكل انتهاكاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها، كما يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة ككل.
وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات الرامية إلى حفظ أمنها واستقرارها.
كما تقدمت الدولة بخالص تعازيها ومواساتها لأسرة الشهيد ولمملكة المغرب وشعبها إثر هذا الهجوم الغاشم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.