الإمارات

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على كنيسة العائلة المقدسة في غزة

حثت وزارة الخارجية المجتمع الدولي على تكثيف الجهود لدعم عملية سياسية حقيقية تهدف إلى تحقيق السلام الدائم.
الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على كنيسة العائلة المقدسة في غزة
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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة، وهو الاعتداء الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت الإمارات عن قلقها البالغ إزاء الهجمات المستمرة والتصعيد العسكري الإسرائيلي، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، محذرة من أن مثل هذه الأعمال لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان رسمي موقف الإمارات الثابت من استهداف المدنيين والأماكن الدينية والمؤسسات المدنية، مشددة على ضرورة احترام حرمتها والحفاظ عليها، وعدم جرها إلى الصراع.

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كما حثّت الوزارة المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لدعم عملية سياسية حقيقية تهدف إلى تحقيق سلام دائم. وأكدت على أهمية العمل على تحقيق حل الدولتين الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة، بما يتوافق مع القرارات الدولية.

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