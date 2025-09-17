الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر.. قرقاش: قانون الغاب لن يحكم السلوك الدولي

وأكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة يوم الثلاثاء، تضامن الإمارات مع قطر، قائلاً إن العلاقات بين الدولتين الخليجيتين تنبع من "وحدة المصير التي وحدت دول الخليج العربية عبر عقود وأزمات". وأضاف أن العمل "الغادر" الذي قامت به إسرائيل يعزز التضامن بين الدول العربية.