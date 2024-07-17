الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في سلطنة عمان

أدانت دولة الإمارات بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع في ساحة مسجد بمنطقة الوادي الكبير بسلطنة عمان، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأبرياء يوم الثلاثاء.

حيث لقي تسعة أشخاص حتفهم، بينهم ضابط شرطة وثلاثة مسلحين، في إطلاق نار بالقرب من مسجد في العاصمة العمانية مسقط، حسبما أفادت شرطة السلطنة.

وأدى الحادث إلى إصابة 28 آخرين، بينهم أربعة من ضباط الشرطة. وتم نقلهم جميعا لتلقي العلاج في المنشآت الصحية.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، قائلاً إن ثلاثة من "الانتحاريين" أطلقوا النار على المصلين في الساعات الأولى من صباح 16 يوليو وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن العمانية.

وأعربت وزارة الخارجية عن تضامنها مع كافة الإجراءات التي تتخذها السلطنة لحماية أمنها واستقرارها.

وأكدت في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف التي تزعزع الأمن والاستقرار وتعرض حياة السكان للخطر، بما يخالف القانون الدولي.

كما قدمت خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب سلطنة عمان ولأسر ضحايا هذه الجريمة النكراء، وأعربت عن تمنيها الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان من بين القتلى رجل هندي وأربعة باكستانيين إثر إطلاق النار عليهم بالقرب من المسجد وأكدت وزارة الخارجية العمانية مقتل الأشخاص الثلاثة لسفارات الدول المعنية.