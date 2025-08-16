الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مركز للشرطة في بيشاور الباكستانية

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً للشرطة في بيشاور شمال باكستان، وأدى إلى مقتل عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر ضحايا هذا الهجوم الجبان، ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
استشهد خمسة على الأقل من رجال الشرطة وأصيب عدد آخر بجروح في هجمات متزامنة شنها إرهابيون في مناطق مختلفة من إقليم خيبر باختونخوا اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت قناة جيو نيوز.
وقال مسؤولون بالشرطة إن إرهابيين هاجموا أيضا مركز شرطة حسن خيل الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غرب بيشاور في وقت متأخر من الأربعاء.
وفقًا لقناة جيو نيوز، أفاد مسؤولون في الشرطة بصد هجمات مسلحة على مركز شرطة حسن خيل ونقطتي تفتيش. إلا أن شرطيًا قُتل وأصيب آخر في الهجوم على المركز.
[مع مدخلات WAM]