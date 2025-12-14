الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على دورية أميركية – سورية مشتركة قرب تدمر

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة أمريكية وسورية بالقرب من مدينة تدمر في وسط سوريا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين، بالإضافة إلى إصابات في صفوف أفراد من قوات الأمن السورية.