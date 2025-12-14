الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على دورية أميركية – سورية مشتركة قرب تدمر

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة أمريكية وسورية بالقرب من مدينة تدمر في وسط سوريا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين، بالإضافة إلى إصابات في صفوف أفراد من قوات الأمن السورية.
وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا جراء هذا الهجوم الشنيع، وللولايات المتحدة وشعبها، وكذلك للجمهورية العربية السورية وشعبها، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.