الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على الجنود التشاديين

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي استهدف قوات الجيش التشادي وأدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود.

وقالت رئاسة تشاد يوم الاثنين إن نحو 40 جنديا قتلوا في هجوم على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضافت أن عملية بدأت لتعقب المهاجمين.

وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، الثلاثاء، بياناً أعربت فيه عن استنكار الدولة واستنكارها لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لكل أشكال العنف والإرهاب.

كما قدمت الوزارة خالص تعازيها للحكومة التشادية وشعبها، وخاصة لأسر وأقارب الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.