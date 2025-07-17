الإمارات تدين التصعيد الإسرائيلي في سوريا وترحب بوقف إطلاق النار في السويداء

أدانت دولة الإمارات التصعيد الإسرائيلي في سوريا ورحبت بإعلان وقف إطلاق النار في السويداء، مؤكدة دعمها لاستقرار سوريا ووحدتها الترابية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أهمية خفض التصعيد وحماية المدنيين، معربة عن دعمها للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أدانت الإمارات بشدة التصعيد الخطير في جنوب سوريا، واستنكرت بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على المنطقة، مؤكدة رفضها التام لانتهاكات سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.

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وأكدت الوزارة في بيانها موقف الإمارات الثابت في دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، والوقوف إلى جانب السوريين ودعم كل المساعي الرامية إلى تحقيق تطلعاتهم في الأمن والسلام والحياة الكريمة والتعايش السلمي والتنمية.