الإمارات تدين "الاعتداء الغادر" على قنصليتها في إقليم كردستان

أدانت الإمارات "هجومًا إرهابيًا غير مبرر بطائرة مسيرة" استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق.
أسفر الهجوم عن أضرار مادية؛ ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية.
دعت وزارة الخارجية الإماراتية الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق إلى التحقيق في ملابسات الهجوم.
دعت الإمارات الحكومتين إلى تحديد المسؤولين و"اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة الجناة."
إن استهداف البعثات والمقرات الدبلوماسية يشكل "انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، وفقًا لبيان الوزارة.
تضمن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية حرمة المقار الدبلوماسية وحماية الموظفين الدبلوماسيين.
"تمثل هذه الأعمال تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين."
قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها جددت "رفض الدولة القاطع لمثل هذه الهجمات التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية وموظفيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية."