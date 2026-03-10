الإمارات تدين "الاعتداء الغادر" على قنصليتها في إقليم كردستان

قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها جددت "رفض الدولة القاطع لمثل هذه الهجمات التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية وموظفيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية."