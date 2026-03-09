الإمارات

الإمارات تدين الاعتداء الإيراني على تركيا وتصفه بالتصعيد الخطير

أنظمة الدفاع الجوي لحلف الناتو اعترضت ودمرت الصاروخ بنجاح بعد دخوله المجال الجوي التركي
سلمى العملة
تاريخ النشر

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً يدين بشدة المحاولة الغادرة لاستهداف تركيا بصاروخ باليستي إيراني للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

وفقاً للبيان، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي لحلف الناتو الصاروخ ودمرته بنجاح بعد دخوله المجال الجوي التركي.

وصفت الإمارات هذه الأعمال العدائية بأنها تصعيد خطير، وانتهاك صارخ لسيادة الدول، وتهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أكدت وزارة الخارجية أن استمرار استهداف الدول الشقيقة والصديقة مدان بجميع المعايير القانونية والسياسية، واصفة إياه بأنه تصعيد غير مقبول يزيد من حدة التوترات في المنطقة.

