الإمارات تدين الاعتداء الإيراني على تركيا وتصفه بالتصعيد الخطير

كما أكدت وزارة الخارجية أن استمرار استهداف الدول الشقيقة والصديقة مدان بجميع المعايير القانونية والسياسية، واصفة إياه بأنه تصعيد غير مقبول يزيد من حدة التوترات في المنطقة.