الإمارات تدين اقتحام الأقصى: تصعيد خطير يهدد السلم والاستقرار المنطقة

أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومستوطِنين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، لساحات المسجد الأقصى، ووصفت ذلك بالتصعيد الاستفزازي والعمل المتطرف غير المقبول.

وفي بيان لوزارة الخارجية، دعت الحكومةَ الإسرائيلية إلى تحمل مسؤولياتها، وإدانة هذه الممارسات الاستفزازية، ومحاسبة جميع المتورطين، وخاصة الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين.

وأكدت الإمارات أن هذه الاعتداءات المتكررة، إلى جانب التحريض المصاحب عليها من الكراهية والعنف، تُشكّل حملة متطرفة منهجية لا تستهدف الشعب الفلسطيني فحسب، بل تهدد كذلك السلم الاجتماعي وتؤدي إلى تصعيد التوترات.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وضمان حماية جميع المقدسات الدينية، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في الوصاية والإشراف على أوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى.

وكان وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في إسرائيل، إيتمار بن غفير، قد زار باحات المسجد الأقصى في القدس يوم الأحد وأكد أنه أدى الصلاة هناك، متحدياً بذلك القواعد المتبعة ضمن ترتيبات الوضع القائم، التي تديرها السلطات الإسلامية منذ عقود.