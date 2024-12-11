الإمارات تدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان وتؤكد تمسكها بوحدة سوريا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة استيلاء القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة في الجولان، مؤكدة تمسك الدولة بوحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه العملية تعد انتهاكا للقوانين الدولية وخاصة اتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا التي وقعها الجانبان عام 1974.

وأكدت الوزارة رفض الإمارات القاطع لهذه الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.