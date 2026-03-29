الإمارات

الإمارات تدين استهداف منزل رئيس إقليم كردستان العراق

أعربت وزارة الخارجية عن 'إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية'، مؤكدة رفضها القاطع لجميع أشكال العنف
سلمى العملة
تاريخ النشر

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط حرب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]

أدانت الإمارات الهجوم على مقر إقامة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات تضامن الدولة الكامل مع بارزاني وعائلته، وكذلك مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في هذا الوقت.

كما أعربت الوزارة عن 'إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية'، مؤكدة رفضها القاطع لجميع أشكال العنف التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار.

الإمارات تدين هجوم الطائرات المسيرة الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق إصابة شخصين في هجوم بطائرة مسيرة ثانٍ على القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com