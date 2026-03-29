الإمارات تدين استهداف منزل رئيس إقليم كردستان العراق

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط حرب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أدانت الإمارات الهجوم على مقر إقامة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك.
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات تضامن الدولة الكامل مع بارزاني وعائلته، وكذلك مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في هذا الوقت.
كما أعربت الوزارة عن 'إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية'، مؤكدة رفضها القاطع لجميع أشكال العنف التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار.