الإمارات تدين استهداف إسرائيل قيادات حماس وتعرب عن دعمها لقطر

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن دعمها القوي لقطر بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس في الدوحة يوم الثلاثاء.
أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة".
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم "يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيرا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وأكد سمو الشيخ عبدالله تضامن الإمارات الكامل مع دولة قطر الشقيقة ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
ودعا إلى وقف التصعيد فوراً، محذراً من أن مثل هذه الأعمال قد تقوض الأمن الإقليمي وتجر المنطقة إلى "مسارات خطيرة من شأنها أن تكون لها عواقب وخيمة على السلم والأمن الدوليين".
وحث أيضا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، على التحرك بشكل حاسم لوقف ما وصفه بـ "الهجمات الإسرائيلية البربرية"، محذرا من أن التصعيد المستمر "سيدفع المنطقة نحو المزيد من التوتر ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار".
ردد السياسي الإماراتي البارز الدكتور أنور قرقاش هذه التصريحات، مؤكدًا أن أمن الخليج كلٌّ لا يتجزأ. وقال: "أمن دول الخليج العربية كلٌّ لا يتجزأ، ونقف قلبًا وقالبًا مع دولة قطر الشقيقة، مُدينين الاعتداء الإسرائيلي الغادر الذي استهدفها، ومؤكدين تضامننا الكامل معها في مواجهة هذا العدوان".
وأضاف قرقاش "حفظ الله قطر وقيادتها وشعبها، وحفظ الله دول الخليج العربي".
جاءت هذه التصريحات بعد أن شنّت إسرائيل غارة جوية، الثلاثاء، استهدفت قادة حماس في الدوحة. ونقلت رويترز عن شهود عيان سماعهم دويّ انفجارات في الدوحة، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة استهدفت كبار قادة حماس، بمن فيهم خليل الحية، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة.
أدانت الحكومة القطرية الهجوم ووصفته بأنه "جبان"، مؤكدةً أن السلطات سارعت إلى تأمين المنطقة وضمان السلامة العامة. وأكدت الخطوط الجوية القطرية أن عملياتها لم تتأثر. وقالت الشركة في بيان: "لطالما كانت سلامة وأمن ركابنا، وستظل، على رأس أولوياتنا".
أصدرت السفارة الأمريكية في قطر تحذيرا لموظفيها وزوارها بضرورة البقاء في منازلهم بعد الانفجارات.
وتأتي الضربة في وقت حساس، إذ تستضيف الدوحة محادثات تهدف إلى التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.