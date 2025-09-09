الإمارات تدين استهداف إسرائيل قيادات حماس وتعرب عن دعمها لقطر

ردد السياسي الإماراتي البارز الدكتور أنور قرقاش هذه التصريحات، مؤكدًا أن أمن الخليج كلٌّ لا يتجزأ. وقال: "أمن دول الخليج العربية كلٌّ لا يتجزأ، ونقف قلبًا وقالبًا مع دولة قطر الشقيقة، مُدينين الاعتداء الإسرائيلي الغادر الذي استهدفها، ومؤكدين تضامننا الكامل معها في مواجهة هذا العدوان".