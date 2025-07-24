الإمارات تدين إقرار الكنيست "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية

أدانت الإمارات العربية المتحدة، مع 8 دول أخرى، بشدة "موافقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي لفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة"، في بيان صدر يوم الخميس.
وصدر هذا البيان بالاشتراك مع مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وبحسب البيان فإن الدول تعتبر هذا "انتهاكا صارخا وغير مقبول للقانون الدولي وخرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة".
والتي تؤكد جميعها بطلان أية إجراءات أو قرارات تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وفي البيان، أكدت الأطراف المذكورة "أن إسرائيل ليس لها سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشددت على أن هذه الخطوة الإسرائيلية الأحادية الجانب ليس لها أي أثر قانوني ولا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة القدس الشرقية، التي تظل جزءا لا يتجزأ من تلك الأرض".
وأكدوا أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى "تفاقم التوترات المتصاعدة في المنطقة، والتي تفاقمت بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والكارثة الإنسانية الناجمة عنه".
كما أكدوا التزامهم بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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