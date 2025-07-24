الإمارات تدين إقرار الكنيست "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية

وفي البيان، أكدت الأطراف المذكورة "أن إسرائيل ليس لها سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشددت على أن هذه الخطوة الإسرائيلية الأحادية الجانب ليس لها أي أثر قانوني ولا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة القدس الشرقية، التي تظل جزءا لا يتجزأ من تلك الأرض".