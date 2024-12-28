الإمارات تدين إحراق مستشفى كمال عدوان في غزة وتدعو لحماية المدنيين

وعبرت الوزارة عن قلقها العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، ما ينذر بوقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين، محذرة من وقوع كارثة إنسانية خطيرة.