الإمارات تدين إحراق مستشفى كمال عدوان في غزة وتدعو لحماية المدنيين
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة "بأشد العبارات" إحراق مستشفى كمال عدوان في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإجبار المرضى والموظفين على مغادرة المستشفى.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنها ترفض رفضا قاطعا هذا "العمل الشنيع"، مضيفة أنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت على موقف الإمارات الداعي إلى الوقف الفوري للعنف وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية.
وشددت أيضاً على أهمية أن يتمتع المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي والمعاهدات الدولية، وضرورة عدم جعلهم هدفاً للصراع.
وعبرت الوزارة عن قلقها العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، ما ينذر بوقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين، محذرة من وقوع كارثة إنسانية خطيرة.
ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعزيز كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل.