الإمارات تدير اتصالات الأزمة بنجاح وسط التوترات الإقليمية

في ظل تصاعد التوترات في المنطقة أعقاب الأعمال العدائية التي انخرطت فيها إيران، تحركت دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة ليس فقط لإدارة الاستجابة الأمنية، بل وأيضاً للتحكم في تدفق المعلومات العامة، متبعةً استراتيجية اتصال هادئة ومنسقة تهدف إلى منع الذعر والحفاظ على الثقة.
وخلال فترة التصعيد، أثارت الصواريخ والطائرات المسيرة مخاوف في الأجواء الخليجية، ومع ذلك تلقى السكان دفقاً مستمراً من التحديثات الرسمية، وتنبيهات الطوارئ، والتطمينات من المؤسسات الحكومية. ويرى المحللون أن سرعة ووضوح الرسائل عكسا نظام اتصال تم إعداده قبل وقت طويل من بدء الأزمة.
وسلط سيباستيان بيدو، المدير العام للشرق الأوسط في شركة "إنترناشيونال إس أو إس" (International SOS)، الضوء على أهمية الجمع بين الجاهزية العملياتية والتواصل العام المدروس. وقال: "خلال الأيام الماضية، أكثر ما طمأن السكان هو قدرة الإمارات على الجمع بين التواصل الهادئ والمتسق وبين القيادة المرئية والجاهزية العملياتية". وأصدرت السلطات توجيهات واضحة بالبقاء في المنازل، وشجعت السكان على استخدام القنوات الرسمية، وأكدت النجاح في اعتراض التهديدات القادمة والإدارة السريعة للحطام.
وأضاف بيدو: "تم تقديم هذه التحديثات بنبرة مدروسة تعزز الثقة وتتجنب القلق غير الضروري"، مشيراً إلى أن التركيز على المعلومات الموثقة ساعد في الحد من الشائعات خلال فترة من التوتر الشديد.
من جانبه، أوضح صابر حق، الأستاذ المشارك في الاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أن سرعة الاستجابة تعكس إعداداً مؤسسياً عميقاً. وقال: "الأنظمة التي تستجيب بهذه السرعة نادراً ما ترتجل في اللحظة الراهنة، بل هي تفعل بروتوكولات تم تصميمها وتدريبها واختبارها مسبقاً". وكان أحد الأمثلة على ذلك هو تنبيهات الطوارئ ثنائية اللغة التي أُرسلت مباشرة إلى هواتف السكان، مما ضمن وصول تعليمات السلامة إلى المجتمعات المتنوعة فوراً دون ارتباك أو تأخير.
وشمل بُعدٌ آخر من أبعاد التواصل الحديث في الأزمات مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى الرقمي. ورغم أن ثقافة المؤثرين غالباً ما ترتبط بالإثارة، إلا أن العديد من صناع المحتوى المقيمين في الإمارات أظهروا نهجاً مسؤولاً خلال التصعيد؛ فبدلاً من تضخيم الذعر، قاموا بتعزيز الرسائل الرسمية، وتذكير الجمهور بالاعتماد على المصادر الموثقة، وتوضيح الشائعات المتداولة، ومشاركة إرشادات عملية حول أماكن العثور على التحديثات في الوقت المناسب. ومن خلال عملهم كوسائط موثوقة للسكان من الشباب والنشطين رقمياً، استكمل هؤلاء المؤثرون التواصل المؤسسي، مما وسع نطاق ومصداقية القنوات الرسمية خلال فترة من عدم اليقين الشديد.
وقال "حق": "الأرقام تنقل الشفافية. إن نشر الإحصاءات العملياتية يبرهن على القدرة ويقلل في الوقت نفسه من التكهنات".
وعزز الظهور الرمزي للقيادة ثقة الجمهور؛ حيث انتشرت صور على نطاق واسع تظهر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وهو يتجول في "دبي مول" إلى جانب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ووزير الدفاع، وهما يحييان السكان والسياح.
وعلق "حق" قائلاً: "بمصطلحات التواصل في الأزمات، تعمل لحظات كهذه كطمأنة بصرية. فعندما يرى الناس القادة الوطنيين يتحركون بهدوء في الأماكن العامة اليومية، فإن ذلك يرسل إشارة قوية بأن الحياة مستمرة".
وأشارت بوجا ماهيش، رئيسة قسم الإعلام والاتصال في جامعة سيمبيوسيس الدولية في دبي، إلى أن التنبيهات عبر الهاتف وصفارات الإنذار التي انطلقت قبل نشاط الاعتراض عكست تكامل التكنولوجيا في إطار السلامة في الإمارات. وقالت: "تضمن هذه التنبيهات تلقي السكان لمعلومات موثقة مباشرة من السلطات بدلاً من الاعتماد على التكهنات المتداولة عبر الإنترنت".
وكانت مكافحة المعلومات المضللة عنصراً حاسماً آخر في الاستجابة؛ حيث اعتمدت السلطات على التحديثات السريعة، والإحصاءات الرسمية، ورسائل دحض الخرافات لمنع الارتباك والحفاظ على الثقة.
وقال "حق": "في الصراعات الحديثة، لا تقل إدارة المعلومات المضللة أهمية عن إدارة التهديد المادي نفسه". ومن خلال توجيه السكان إلى المصادر الموثقة والاستجابة السريعة للتكهنات، عززت السلطات الثقة طويلة الأمد في المؤسسات الرسمية.
وأضافت "ماهيش": "عندما يرى الناس مراراً وتكراراً أن التحديثات الرسمية دقيقة وفي وقتها المناسب، فإنهم يصبحون أكثر عرضة للاعتماد على تلك القنوات في حالات الطوارئ المستقبلية".
ويقول المحللون إن مزيج الإمارات من التنبيهات السريعة، والرسائل الهادئة، والقيادة المرئية، والتواصل المؤسسي المنسق، والمشاركة المسؤولة من المؤثرين الرقميين، ساعد في الحفاظ على الهدوء العام خلال واحدة من أكثر اللحظات الأمنية توتراً في المنطقة في السنوات الأخيرة.