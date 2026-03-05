الإمارات تدير اتصالات الأزمة بنجاح وسط التوترات الإقليمية

وشمل بُعدٌ آخر من أبعاد التواصل الحديث في الأزمات مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى الرقمي. ورغم أن ثقافة المؤثرين غالباً ما ترتبط بالإثارة، إلا أن العديد من صناع المحتوى المقيمين في الإمارات أظهروا نهجاً مسؤولاً خلال التصعيد؛ فبدلاً من تضخيم الذعر، قاموا بتعزيز الرسائل الرسمية، وتذكير الجمهور بالاعتماد على المصادر الموثقة، وتوضيح الشائعات المتداولة، ومشاركة إرشادات عملية حول أماكن العثور على التحديثات في الوقت المناسب. ومن خلال عملهم كوسائط موثوقة للسكان من الشباب والنشطين رقمياً، استكمل هؤلاء المؤثرون التواصل المؤسسي، مما وسع نطاق ومصداقية القنوات الرسمية خلال فترة من عدم اليقين الشديد.