الإمارات تدعو مواطنيها في فرنسا لتوخي الحذر بعد حرائق الغابات الدامية

وقال رجال الإطفاء إن نحو 3 آلاف منزل لا تزال مهددة بالحريق الخميس، في حين لم يتم السماح لنحو ألف شخص تم إجلاؤهم من المنطقة بالعودة إلى منازلهم بعد.