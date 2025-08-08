الإمارات تدعو مواطنيها في فرنسا لتوخي الحذر بعد حرائق الغابات الدامية

أصدرت بعثة الإمارات العربية المتحدة في باريس تحذيراً لمواطنيها في الدولة، حثتهم فيه على "توخي الحذر واليقظة بسبب حرائق الغابات في منطقة فوكلوز جنوب فرنسا".
في تنبيهٍ بشأن X، حثّت البعثة المواطنين على الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية. كما أدرجت أرقام الاتصال في حالات الطوارئ، وهي: 0097180024 أو 0097180044444.
ويستطيع المواطنون أيضًا استخدام خدمة تواجدي في حالة الطوارئ.
قال رجال الإطفاء الفرنسيون، الخميس، إنهم يأملون في وقف أكبر حريق غابات في البلاد هذا الصيف والذي أسفر عن مقتل شخص وتدمير آلاف الهكتارات من الأراضي وعشرات المنازل في الجنوب.
استمرّ حوالي ألفي رجل إطفاء في التحرّك يوم الخميس في مقاطعة أود جنوب فرنسا لاحتواء الحريق الذي اندلع يوم الثلاثاء. وقد أصيب ثلاثة عشر شخصًا، اثنان منهم في حالة خطيرة.
وتقدم الحريق بشكل أبطأ بكثير خلال الليل حتى يوم الخميس مقارنة بالبداية، حيث اجتاحت النيران نحو 1000 هكتار (2500 فدان) في الساعة، وفقًا للسلطات في مدينة ناربون القريبة.
وعثر على امرأة تبلغ من العمر 65 عاما، رفضت إخلاء منزلها، ميتة في منزلها المحترق، فيما أصيب 13 شخصا، بينهم 11 من رجال الإطفاء.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو يوم الأربعاء خلال زيارة للمنطقة المتضررة إن حرائق الغابات "كارثة على نطاق غير مسبوق".
وقال بايرو "إن ما يحدث اليوم مرتبط بالاحتباس الحراري ومرتبط بالجفاف".
أتى الحريق على نحو 17 ألف هكتار من الأراضي.
وقال رجال الإطفاء إن نحو 3 آلاف منزل لا تزال مهددة بالحريق الخميس، في حين لم يتم السماح لنحو ألف شخص تم إجلاؤهم من المنطقة بالعودة إلى منازلهم بعد.