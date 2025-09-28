الإمارات تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والسودان

وأردفت: "لا يمكن تبرير استهداف عشرات الآلاف من المدنيين، أو محاصرة وتجويع وتهجير مئات الآلاف قسرياً؛ ولا يمكن أيضاً تبرير السعي وراء الطموحات التوسعية غير المقبولة، بما في ذلك تهديد ضم الضفة الغربية"، وأشارت إلى أنه لا يوجد مبرر لاختطاف الرهائن أو استهداف المدنيين.