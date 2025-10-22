الإمارات تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وقف إطلاق النار والانتقال إلى الحكم المدني في السودان. وتحدث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، من أبوظبي قائلاً إن مستقبل السودان يجب أن يتجه نحو انتقال مدني.
وقال قرقاش: "ندعو إلى وقف إطلاق النار الفوري، وإلى زيادة الدعم الإنساني، والأهم من ذلك أننا لا نرى مستقبل السودان في حكم عسكري. بل نرى المستقبل في السودان من خلال انتقال مدني".
جاءت تصريحات قرقاش خلال مشاركته في قمة "رويترز نِكست الخليجية" المنعقدة في أبوظبي يوم الأربعاء، حيث أشار إلى أن أحد أسباب الانتقادات التي تتعرض لها الإمارات هو تبنيها لهذا الموقف تحديداً.
وأضاف "إذا جئنا إلى الجنرالين وقلنا إن مستقبل السودان ليس في حكم عسكري، فمن الطبيعي أن نتوقع الانتقادات. وأعتقد أن البيان الرباعي، الذي لعبت الإمارات دوراً مهماً في التوصل إليه، يمثل موقفنا أكثر من أي شيء آخر".
وأشار قرقاش إلى أن السودان لا يسمح للإمارات بالقيام بالدور الإنساني الذي تقوم به في غزة، لكنه أكد أن الإمارات مستعدة لإدخال المساعدات إلى السودان فور السماح لها بذلك.
وقال معاليه: "في السودان وعلى الصعيد الإنساني، نحن نعمل على الهامش لأننا غير مسموح لنا بالدخول. إن الأوضاع داخل السودان نفسها لا تسمح لنا بأداء الدور الذي نلعبه في غزة. أعتقد أنه بمجرد السماح لنا بالدخول، أؤكد لكم أن الإمارات ستكثف جهودها هناك بالكامل. لقد كانت لنا مشاركة طويلة الأمد في السودان، من خلال المساعدة في التنمية الاقتصادية، والمساعدة خلال الفترة المدنية في الخروج من العقوبات الأمريكية، وغيرها. لذا فهذه علاقة طويلة الأمد مع السودان".