الإمارات تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان

وقال معاليه: "في السودان وعلى الصعيد الإنساني، نحن نعمل على الهامش لأننا غير مسموح لنا بالدخول. إن الأوضاع داخل السودان نفسها لا تسمح لنا بأداء الدور الذي نلعبه في غزة. أعتقد أنه بمجرد السماح لنا بالدخول، أؤكد لكم أن الإمارات ستكثف جهودها هناك بالكامل. لقد كانت لنا مشاركة طويلة الأمد في السودان، من خلال المساعدة في التنمية الاقتصادية، والمساعدة خلال الفترة المدنية في الخروج من العقوبات الأمريكية، وغيرها. لذا فهذه علاقة طويلة الأمد مع السودان".