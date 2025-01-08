الإمارات تدعو لتوسيع العمل عن بعد لتقليل التنقل وزيادة الإنتاجية
أكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر سلطان العلماء، أن العمل عن بعد أصبح من أهم وسائل العمل في الدولة، مشيرا إلى أن العمل عن بعد أصبح من أهم وسائل العمل في الدولة.
وجاء ذلك في ورقة بيضاء أصدرها مكتبه، والتي وجدت كيف تزداد إنتاجية الموظفين عندما يقضون وقتاً أقل في التنقل من وإلى المكتب.
ومن بين الفوائد التي توصلت إليها الوثيقة التي حملت عنوان "العمل عن بعد في الإمارات العربية المتحدة" الحد من الازدحام المروري خلال أوقات الذروة. وأعلنت دبي مؤخراً أنها تعمل على توسيع نطاق تطبيق ساعات العمل المرنة وسياسات العمل عن بعد في جميع أنحاء الإمارة للحد من الازدحام المروري. ووجدت السلطات أن مثل هذه التدابير يمكن أن تقلل من وقت السفر في أوقات الذروة الصباحية في جميع أنحاء دبي بنسبة 30 في المائة.
"تشير الأدلة إلى أن نموذج العمل الهجين الذي يجمع بين مكان العمل المركزي التقليدي وخيار العمل من المنزل، فضلاً عن أشكال أخرى من العمل عن بُعد، يمكن أن يزيد الإنتاجية والشمول ورفاهية القوى العاملة"، كما جاء في الورقة البيضاء. "يمكنه أيضًا توسيع قاعدة المهارات المتاحة لتشمل، على سبيل المثال، المزيد من النساء والأشخاص الذين لديهم مسؤوليات رعاية في المنزل، فضلاً عن توسيع مجموعة المرشحين ذوي المهارات والمؤهلات الأكثر تخصصًا، والذين لم يعدوا مقيدين بالقرب المادي من موقع مكتب ثابت".
وذكر التقرير أن العديد من العمال يفضلون الآن خيارات العمل عن بعد أو "الهجين" للتوظيف. ونقلاً عن تقرير المواهب العالمي لشركة Manpower، قال التقرير إن 57 في المائة من الشركات تخطط للتغلب على نقص المواهب من خلال تقديم المزيد من المرونة بشأن متى وأين يعمل الموظفون.
ورغم أن شركات القطاع الخاص أنشأت البنية الأساسية لتمكين الموظفين من العمل عن بُعد أثناء جائحة كوفيد-19، فإن أغلبها الآن تطلب من موظفيها العمل من خارج المكتب. ومع ذلك، وفي ظل الظروف الجوية غير المستقرة، تتحول المكاتب إلى العمل عبر الإنترنت بين عشية وضحاها تقريبًا، ويُطلب من الموظفين العمل عن بُعد.
وتستمر بعض الشركات في تقديم هذا الخيار للموظفين. ووفقًا للورقة البيضاء، وجدت شركة الأبحاث YouGov أن 46 في المائة من السكان العاملين في الإمارات العربية المتحدة يعملون حاليًا عن بُعد بشكل أو بآخر. وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة في مؤشر تأشيرة البدو الرقميين - والذي يأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة بالغة الأهمية للعاملين عن بُعد الذين يسافرون ويعيشون في بلدان مختلفة.
وقال العلماء خلال المنتدى عن بعد إن حكومة الإمارات تنظر إلى العمل عن بعد كمصدر للميزة النسبية للبلاد، وأضاف: "نحن بحاجة إلى الاستفادة بشكل أكبر من العمل عن بعد كوسيلة للحد من التنقل وتسهيل العمل اليومي، حيث يوفر العمل عن بعد ميزة مساعدة الناس على التركيز على العمل دون تشتيت الانتباه".
وعلى الرغم من "المزايا الاقتصادية الواسعة النطاق ورفاهية القوى العاملة"، لا يزال عدد من أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص متشككين في العمل عن بعد. "يتعين على الحكومات الآن صياغة أطر سياسية وتنظيمية تعكس اتجاهات العمل عن بعد الحالية وتشكل التطورات المستقبلية".
وقد دعت الوثيقة إلى التخطيط التشريعي التفصيلي. وقد تشمل المبادرات إلزام العمل عن بعد بالخضوع لعقود وقواعد مكتوبة. "قد تُمنح صلاحيات تفتيش أماكن العمل عن بعد للهيئات الوطنية المختصة، في حين قد يُطلب من أصحاب العمل أيضًا تقييم أماكن العمل عن بعد ... كما تم تقديم قيود على ساعات العمل عن بعد في بعض الحالات".
تهدف الورقة البحثية، التي تم إعدادها بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)، إلى تعزيز أنظمة العمل عن بُعد من خلال الاستفادة من الاتجاهات العالمية. ويتمثل الهدف في تصميم مستقبل من العمل المرن والهجين الذي يعتمد على التقنيات الناشئة لتشكيل أنظمة العمل عن بُعد المتقدمة.