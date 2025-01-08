الإمارات تدعو لتوسيع العمل عن بعد لتقليل التنقل وزيادة الإنتاجية

"تشير الأدلة إلى أن نموذج العمل الهجين الذي يجمع بين مكان العمل المركزي التقليدي وخيار العمل من المنزل، فضلاً عن أشكال أخرى من العمل عن بُعد، يمكن أن يزيد الإنتاجية والشمول ورفاهية القوى العاملة"، كما جاء في الورقة البيضاء. "يمكنه أيضًا توسيع قاعدة المهارات المتاحة لتشمل، على سبيل المثال، المزيد من النساء والأشخاص الذين لديهم مسؤوليات رعاية في المنزل، فضلاً عن توسيع مجموعة المرشحين ذوي المهارات والمؤهلات الأكثر تخصصًا، والذين لم يعدوا مقيدين بالقرب المادي من موقع مكتب ثابت".