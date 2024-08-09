الإمارات تدعو لاستجابة عاجلة لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة

انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى الدعوة التي وجهتها قطر ومصر والولايات المتحدة لاستئناف المحادثات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

ودعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان مشترك، الخميس، إسرائيل وحماس إلى الاجتماع والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط مخاوف من مزيد من التصعيد الإقليمي بعد مقتل أعضاء كبار في حماس وحزب الله.

ودعت الدول الثلاث، التي تحاول التوسط للتوصل إلى اتفاق، الطرفين إلى الدوحة أو القاهرة في 15 أغسطس/آب.

وبحسب بيان صادر عن سموالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فقد حثت الإمارات الأطراف المعنية على الاستجابة للدعوة لاستئناف المشاورات العاجلة في 15 أغسطس/آب الجاري.

وأضاف البيان أنه "كما أوضح الزعماء الثلاثة فإن الاتفاق الحالي سينهي معاناة أهل غزة والرهائن وعائلاتهم"، مؤكداً أن الإمارات تأمل ألا يضيع المزيد من الوقت من قبل أي من الأطراف.

وأكدت الإمارات تقديرها العميق ودعمها الكامل لجهود الوساطة الدؤوبة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق ينهي الوضع المأساوي في قطاع غزة.