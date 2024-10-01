الإمارات تدعو لاحترام القانون الدولي وسط تصاعد الأزمات في غزة ولبنان

وأمر صاخب السمو الشيخ محمدبن زايد آل نهيان رئيس الدولة مؤخراً بتقديم مساعدات إغاثية بقيمة 100 مليون دولار للشعب اللبناني، في خطوة تعكس التزام الإمارات بدعم الدول الشقيقة في الأوقات الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ مماثل لدعم الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة في السودان والدول المجاورة له، مما يعكس إدراك الإمارات لخطورة الوضع الإنساني هناك.

وفي إطار تعزيز الدعم الصحي، تم إنشاء مستشفيين في تشاد بهدف علاج الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك اللاجئين السودانيين الذين يعانون من ظروف صعبة. كما تحظى وكالة الأونروا بدعم مستمر من الإمارات، نظراً لدورها الحيوي في تقديم المساعدات اللازمة لأهالي غزة.