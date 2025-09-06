الإمارات تدعو لأداء صلاة الخسوف غداً تزامناً مع ظهور القمر الدموي

دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في دولة الإمارات إلى أداء صلاة الكسوف غداً مساءً، الموافق 7 سبتمبر.
ويأتي ذلك استناداً إلى إعلان المركز الدولي للفلك عن حدوث خسوف للقمر، والذي سيبدأ حوالي الساعة 8:27 مساءً، ويصل ذروته عند الساعة 10:12 مساءً، وينتهي عند الساعة 11:57 مساءً.
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء في بيان له أن صلاة الكسوف سنّة مؤكدة على كل الرجال والنساء الذين تجب عليهم الصلاة، سواء كان الخسوف جزئياً أو كلياً.
ويُعد خسوف 7 سبتمبر مميزاً بطول مدته، حيث سيبلغ زمن الكسوف الكلي 82 دقيقة، فضلاً عن إمكانية مشاهدته على نطاق عالمي. ويُذكر أن خسوف القمر لا يشكل أي خطورة على العين، إذ يمكن مشاهدته بالعين المجردة من دون الحاجة إلى نظارات أو مرشحات خاصة.
كما أن القمر خلال الخسوف الكلي، لا يختفي تماماً، بل يكتسي عادة بألوان زاهية مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر نتيجة مرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض وانكسارها باتجاه القمر.
أما الخسوف القمري القادم الذي يمكن رؤيته من دولة الإمارات فسيكون في 6 يوليو 2028، لكنه سيكون خسوفاً جزئياً.