الإمارات تدعو حجاج 2026 لاستكمال الفحوص والتطعيمات الصحية

دعت الجهات المعنية في دولة الإمارات حجاج موسم 2026 إلى الالتزام بالمتطلبات الصحية الصادرة عن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وقالت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إن سلامة الحجاج تظل أولوية قصوى للدولة.
تشمل المتطلبات الصحية التأكد من عدم إصابة الحاج بأي من الحالات التالية:
الحالات الصحية التي تمنع أداء مناسك الحج، مثل فشل أحد الأعضاء الرئيسية.
الأمراض العصبية أو النفسية التي تؤثر على الإدراك
الشيخوخة المصحوبة بالخرف
الحمل في الأشهر الثلاثة الأخيرة
الأمراض المعدية النشطة مثل السل أو الحمى النزفية
حالات السرطان النشطة التي تتلقى العلاج الكيميائي أو علاجات مماثلة
يجب على الحجاج إكمال التطعيمات اللازمة لموسم الحج القادم، والتي تشمل:
لقاحات التهاب السحايا والإنفلونزا الموسمية، بشرط أن يتم الحصول عليها قبل موعد الحج بوقت كافٍ.
يجب استكمال التطعيمات الأخرى الموصى بها للوقاية من الأمراض المعدية، مثل لقاح كوفيد-19 وغيره، حسب حالة كل حاج.
وأوضحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن الجهة ستقوم بمراجعة نتائج الفحوص الطبية وعمليات الكشف، والتعاون مع الجهات الصحية للتأكد من أن الحالة الصحية لكل حاج تتوافق مع المتطلبات المعتمدة.
ودعت الإمارات جميع الحجاج إلى الالتزام الكامل بالإرشادات والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة في كل من الدولة والمملكة العربية السعودية، لضمان أداء المناسك في بيئة صحية وآمنة.