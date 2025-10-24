الإمارات تدعو حجاج 2026 لاستكمال الفحوص والتطعيمات الصحية

وأوضحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن الجهة ستقوم بمراجعة نتائج الفحوص الطبية وعمليات الكشف، والتعاون مع الجهات الصحية للتأكد من أن الحالة الصحية لكل حاج تتوافق مع المتطلبات المعتمدة.