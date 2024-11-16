الإمارات تدعم الدول الأقل نمواً في المحافل الدولية

ويأتي ذلك في إطار استمرار الدولة في تقديم المساعدات الخارجية، الأمر الذي ساهم في مبادرات دعم فرص النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات مثل تغير المناخ، مع التأكيد على التزامها بالحد من الفقر وتعزيز السلام والازدهار.