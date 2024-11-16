الإمارات تدعم الدول الأقل نمواً في المحافل الدولية
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اجتماع التعهدات لتمويل صندوق الأمم المتحدة الاتئماني للدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، عن مساهمتها بمبلغ 25 ألف دولار في ميزانية الصندوق.
وأكد سعادة السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أن هذه المساهمة تهدف إلى ضمان تمثيل كافة الدول في المحافل الدولية.
ويهدف أيضاً إلى تعزيز المساعدة الفنية لدعم فعالية العمل المتعدد الأطراف ومشاركة البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في عمل مجلس حقوق الإنسان.
وقال إن تقديم الدعم لهذه البلدان يعد استثمارا نحو عالم أكثر شمولا وإنصافا.
ويأتي ذلك في إطار استمرار الدولة في تقديم المساعدات الخارجية، الأمر الذي ساهم في مبادرات دعم فرص النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات مثل تغير المناخ، مع التأكيد على التزامها بالحد من الفقر وتعزيز السلام والازدهار.
تأسس صندوق التبرعات الاستئماني في عام 2012 ويهدف إلى تمكين البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية من المشاركة في عمل مجلس حقوق الإنسان، حيث يعتمد على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء ويوفر برامج تدريبية للمندوبين.