الإمارات تدعم الجهود التركية لحل أزمة السودان وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لحل الأزمة المستمرة في السودان.
وأكدت الإمارات أن هذه الجهود تعكس التزام تركيا بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وأعربت عن استعدادها للتعاون والتنسيق مع الجهود التركية وكل المبادرات الدبلوماسية لإنهاء الصراع في السودان وإيجاد حل شامل للأزمة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها موقف الإمارات الثابت تجاه الأزمة، مؤكدة أن التركيز الأساسي يبقى على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف عاجل للأعمال العدائية في الاقتتال الداخلي في السودان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية من خلال تقديم مساعدات الإغاثة العاجلة للشعب السوداني.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تعمل مع كافة الأطراف المعنية والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي للأزمة، سعياً إلى وقف التصعيد وتحقيق وقف إطلاق النار وبدء حوار سوداني-سوداني يضم كافة الفصائل السياسية والأطراف المتحاربة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والأمن والازدهار.
كما تؤكد دولة الإمارات على أهمية احترام الأطراف المتحاربة لالتزاماتها بموجب إعلان جدة، والآليات التي اقترحتها مجموعة العمل من أجل السلام والاستقرار في السودان.
وأكدت الوزارة أن غياب القوات المسلحة السودانية عن محادثات السلام الأخيرة التي شاركت فيها الإمارات إلى جانب عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ضمن مجموعة تحالف السلام في جنيف، يعد تجاهلاً صارخاً لمعاناة الشعب السوداني، ويعكس عدم رغبتها الشديدة في التعاون والانخراط في محادثات السلام الرامية إلى حل الأزمة وتحقيق السلام الدائم.