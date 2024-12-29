الإمارات تدعم الجهود التركية لحل أزمة السودان وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها موقف الإمارات الثابت تجاه الأزمة، مؤكدة أن التركيز الأساسي يبقى على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف عاجل للأعمال العدائية في الاقتتال الداخلي في السودان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية من خلال تقديم مساعدات الإغاثة العاجلة للشعب السوداني.