الإمارات تدعم الأسر والطلاب بمخصصات سكن وتميز أكاديمي

أعلنت وزارة تمكين المجتمع في دولة الإمارات عن إطلاق صرف نوعين رئيسيين من البدلات ضمن منظومة الدعم الاجتماعي المتكاملة. ويشمل هذا الدعم بدل السكن للأسر المستفيدة من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي والتي لم تحصل على أي دعم حكومي سكني سابق، بالإضافة إلى بدل التفوق الأكاديمي للطلاب الجامعيين المتفوقين.

ويأتي بدل السكن تقديراً لاحتياجات الأسر، حيث يتم تحديد قيمته بناءً على عدد أفراد الأسرة ونوعية السكن، مع التمييز بين الأسر التي تقيم في مساكن مستقلة وتلك التي تشارك السكن مع أسر أخرى. وتُراعى في النظام الحالات الخاصة مثل الأيتام وأبناء المحكومين، من خلال آلية مرنة تمكّنهم من الاستفادة ضمن إطار دعم شامل يراعي الظروف الاجتماعية.

أما بدل التفوق الأكاديمي، فيمنح للطلبة الحاصلين على معدل تراكمي لا يقل عن 3.3 من 4.0 في مؤسسات التعليم العالي المعتمدة داخل الدولة، بما يشمل برامج التعلم عن بُعد، مع قيمة تصل إلى 3200 درهم شهريًا. يستهدف هذا البدل تحفيز التميز والابتكار بين الشباب ودعمهم لتحقيق طموحاتهم التعليمية والمهنية.

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وأوضحت الوزارة أن التقديم على البدلات يتم عبر المنصة الرقمية الرسمية www.moce.gov.ae، حيث تلتزم بمعالجة الطلبات خلال 21 يومًا من استكمال المستندات المطلوبة، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتمكين الأسر والأفراد نحو الاستقلال المالي والمساهمة الفاعلة في المجتمع.

وتؤكد هذه المبادرات حرص الإمارات على تطوير شبكة أمان اجتماعي متقدمة، تجمع بين الدعم المباشر والتحفيز على الإنجاز وبناء القدرات، لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.