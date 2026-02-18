الإمارات تدخل إيقاع رمضان وعينها على هلال شوال ومواعيد العطلة

مع بدء الصائمين في جميع أنحاء الإمارات صيامهم في 18 فبراير ودخولهم في إيقاع رمضان 2026، يسود هدوء غير عادي في الأجواء، وتحول لطيف في الروتين، ومع ذلك هناك ترقب متزايد لما ينتظرهم في نهاية الشهر.

مع بقاء 29 إلى 30 يومًا، تستقر البلاد في الوتيرة الروحية لرمضان وتتطلع بهدوء إلى إجازة عيد فطر طويلة محتملة، وهي استراحة مرحب بها يتطلع إليها الكثيرون بالفعل.

ستحتفل البلاد بعيد الفطر بثلاثة أيام إجازة. ووفقًا لتقويم العطلات الرسمية في الإمارات، ستكون الإجازة من 1 إلى 3 شوال. في عام 2026، من المتوقع أن تقع هذه العطلة الإسلامية غير القابلة للتحويل من الجمعة إلى الأحد، 20-22 مارس.

إمكانية إجازة عيد الفطر لمدة 4 أيام

ومع ذلك، سيتم تأكيد التواريخ الدقيقة بعد رؤية هلال شوال من قبل اللجان الرسمية عندما تجتمع في اليوم 29 من رمضان، والذي يصادف 18 مارس.

إذا تمت رؤية هلال شوال في 18 مارس، فسيتم إعلان عيد الفطر في اليوم التالي، 19 مارس. وهذا يعني إجازة لمدة أربعة أيام للمقيمين في الإمارات، من 19 مارس إلى 22 مارس، مع وقوع الأحد ضمن عطلة نهاية الأسبوع الرسمية في الإمارات.

إذا لم تتم رؤية الهلال في 18 مارس، فسيستمر رمضان لمدة 30 يومًا كاملة، وسيبدأ العيد يوم الجمعة، 20 مارس، مما يمنح المقيمين إجازة لمدة ثلاثة أيام.

ولكن بالتخطيط الذكي، لا يزال بإمكان المقيمين الاستفادة القصوى من هذه الإجازة الأقصر. بطلب إجازة سنوية من الاثنين إلى الخميس، 16-19 مارس، يمكن الاستمتاع بتسعة أيام إجازة، من السبت 14 مارس، حتى الأحد 22 مارس، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع وعطلات العيد.

مع احتفال البلاد ببداية هذا الشهر الفضيل من الصيام والتأمل والتآزر، يتطلع الكثيرون بالفعل إلى الأيام الاحتفالية التي تنتظرهم في نهايته. لقد توقف الخياطون بالفعل عن تلقي طلبات جديدة لأزياء العيد، وتقوم المتاجر بإعادة تخزين الرفوف لهذا الموسم، وتنتشر بوادر الاحتفال المبكرة في الأحياء قبل وقت طويل من ظهور أول هلال لشوال.