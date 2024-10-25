الإمارات: تخفيض سن القيادة وعقوبات صارمة على المخالفين

ومن أبرز التغييرات التي تضمنها القانون الجديد، خفض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة إلى 17 عاماً، بعد أن كانت 18 عاماً في السابق، وذلك وفقاً لاستشارة صادرة عن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.