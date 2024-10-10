الإمارات تخطط لاستكشاف الفضاء العميق بمهمة "المستكشف محمد بن راشد"
المهمة الطموحة "المستكشف محمد بن راشد" حققت قفزة عملاقة نحو تحقيق مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء بتوقيع اتفاقية مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) اليوم.
وستساهم هذه الشراكة بين وكالة الإمارات للفضاء وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في تسهيل إطلاق مركبة المستكشف، التي تهدف إلى استكشاف سبعة كويكبات وصولاً إلى الكويكب السابع "جوستيشيا" في حزام الكويكبات. ومن المقرر إطلاق هذه المهمة في الربع الأول من عام 2028، وهي تمثل إنجازاً مهماً بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال حضوره توقيع الاتفاقية، أن مشروع "المستكشف محمد بن راشد" يمثل علامة فارقة في إنجازات دولة الإمارات في قطاع الفضاء، ويعزز مكانة الدولة كلاعب رئيسي في استكشاف الفضاء والعلوم العالمية.
واستقبل سموه ، رئيس وكالة اليابان لاستكشاف الفضاء (جاكسا)، وأشاد بالشراكة.
وكتب على منصة "إكس" "هدف الإمارات المقبل يبعد 5 مليارات كيلومتر، لكننا نراه قريباً بعقول وقدرات أبناء الإمارات وروح الابتكار المتأصلة فيهم".
"المستكشف محمد بن راشد" في الفضاء
ومن المقرر أن ينطلق "المستكشف محمد بن راشد" لمسافة 5 مليارات كيلومتر في الفضاء العميق، وتمتد المهمة على مدار 13 عاماً وتتضمن ست سنوات من التطوير وسبع سنوات من الاستكشاف قبل إطلاقه في الربع الأول من عام 2028.
وأطلق على المركبة اسم الشيخ محمد بن راشد، ومن المقرر أن تهبط على كويكب في عام 2034.
وأكد صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الإعلان عن المشروع، أن هذا المسعى العلمي الطموح لن يساهم فقط في تحقيق تقدم كبير في علوم وتكنولوجيا الفضاء، بل سيمهد الطريق أيضاً لإنشاء شركات إماراتية متخصصة في هذا المجال.
وبحسب سموه ، فإن مهمة حزام الكويكبات هي مشروع علمي ضخم سيؤدي إلى إنشاء شركات إماراتية خاصة متخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتطوير مركز للتحكم في رحلات الفضاء العميق، وتدريب المواهب الإماراتية.
وستنطلق المركبة الفضائية عبر كوكب الزهرة باستخدام جاذبية الكوكب لتغيير سرعتها وحماية نفسها من حرارة الشمس الشديدة والرياح الشمسية.
تم تصميم المركبة الفضائية لتتحمل التغيرات الشديدة في درجات الحرارة. وستساعد سلسلة من المناورات حول كوكب الزهرة والأرض والمريخ في إبقاء المركبة الفضائية على مسارها، حيث سيعمل كل لقاء مع كويكب على خلق مجموعة هائلة جديدة من البيانات.
مع تعزيز دولة الإمارات العربية المتحدة لدورها كلاعب رئيسي في الساحة الفضائية العالمية، فإن بعثات مثل "مستكشف محمد بن راشد" تشكل أهمية بالغة في تعزيز القدرات العلمية للدولة ومكانتها الدولية. ولا تعد هذه المهمة مجرد شهادة على البراعة التكنولوجية، بل إنها أيضاً بمثابة مصدر إلهام للدول التي تسعى إلى تحقيق طموحات مماثلة في مجال الفضاء.