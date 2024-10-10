الإمارات تخطط لاستكشاف الفضاء العميق بمهمة "المستكشف محمد بن راشد"

وستساهم هذه الشراكة بين وكالة الإمارات للفضاء وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في تسهيل إطلاق مركبة المستكشف، التي تهدف إلى استكشاف سبعة كويكبات وصولاً إلى الكويكب السابع "جوستيشيا" في حزام الكويكبات. ومن المقرر إطلاق هذه المهمة في الربع الأول من عام 2028، وهي تمثل إنجازاً مهماً بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة.