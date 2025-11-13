الإمارات تختبر بنجاح طائرة "هيلي" المسيرة لضمان التوصيل في اليوم ذاته

حققت الإمارات إنجازاً اليوم الخميس بإجرائها بنجاح رحلة تجريبية لطائرة شحن مسيّرة تم تصنيعها في الإمارات.

أجرت شركة "لود" (Lodd)، ومقرها أبوظبي والمتخصصة في المركبات الجوية غير المأهولة (UAVs) وحلول التوصيل اللوجستية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، أول رحلة لطائرتها المسيّرة "هيلي" (Hili) بحضور شيوخ ومسؤولين كبار ورجال إعلام.

وقال راشد المانعي، الرئيس التنفيذي لشركة "لود"، لصحيفة "الخليج تايمز" في مقابلة بعد نجاح الرحلة: "اليوم، حققنا إنجازاً كبيراً، ليس فقط لـ 'لود' أو 'هيلي'، ولكن للإمارات بأسرها. إنه تحقيق لرؤية وطنية لإنتاج وتصميم وابتكار هنا في الإمارات، للعالم."

وأضاف المانعي: "نحن نعتبر هذا ابتكاراً وطنياً. لقد كان إنجازاً خططنا له قبل عامين ونصف عندما بدأنا هذا المشروع. لقد أنهينا هذا البرنامج، ووفينا بالوعد بإجراء أول رحلة في نوفمبر كما هو مقرر."