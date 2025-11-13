الإمارات تختبر بنجاح طائرة "هيلي" المسيرة لضمان التوصيل في اليوم ذاته

حققت الإمارات إنجازاً اليوم الخميس بإجرائها بنجاح رحلة تجريبية لطائرة شحن مسيّرة تم تصنيعها في الإمارات.
أجرت شركة "لود" (Lodd)، ومقرها أبوظبي والمتخصصة في المركبات الجوية غير المأهولة (UAVs) وحلول التوصيل اللوجستية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، أول رحلة لطائرتها المسيّرة "هيلي" (Hili) بحضور شيوخ ومسؤولين كبار ورجال إعلام.
وقال راشد المانعي، الرئيس التنفيذي لشركة "لود"، لصحيفة "الخليج تايمز" في مقابلة بعد نجاح الرحلة: "اليوم، حققنا إنجازاً كبيراً، ليس فقط لـ 'لود' أو 'هيلي'، ولكن للإمارات بأسرها. إنه تحقيق لرؤية وطنية لإنتاج وتصميم وابتكار هنا في الإمارات، للعالم."
وأضاف المانعي: "نحن نعتبر هذا ابتكاراً وطنياً. لقد كان إنجازاً خططنا له قبل عامين ونصف عندما بدأنا هذا المشروع. لقد أنهينا هذا البرنامج، ووفينا بالوعد بإجراء أول رحلة في نوفمبر كما هو مقرر."
يستطيع طراز "هيلي" نقل حمولات تصل إلى 250 كيلوغراماً عبر مسافات تقارب 700 كيلومتر، مدعوماً بنظام دفع هجين يجمع بين تقنيات الاحتراق الداخلي والكهرباء ضمن تصميم معياري (Modular Design)، مما يضمن مستويات عالية من الكفاءة والسلامة والاستدامة في عمليات الشحن الجوي.
وحول الجدول الزمني للتشغيل، قال المانعي: "نواصل حملة اختبار الطيران هذه، التي ستستمر حوالي ستة أشهر، وبعد ذلك سنبدأ حملة اختبار التشغيل الأولي. نحن نعمل بشكل وثيق جداً مع الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) للحصول على الاعتماد. نحن ننشئ برنامجاً محدداً للهيئة العامة للطيران المدني لاعتماد هذه الطائرة، وقد يستغرق ذلك ما يقرب من عامين،" مضيفاً أنه بعد الانتهاء من حملة الاختبار، ستدخل "هيلي" في حملة اختبار تشغيل تستمر لمدة عام تقريباً.
وقعت "لود" أيضاً اتفاقيات تعاون مع شركتي "إس تي إنجينيرينج" (ST Engineering Commercial Aerospace) و"سكايبورتس درون سيرفيسز" (Skyports Drone Services)، وأشار المانعي إلى اهتمام الشركتين باستخدام هذه الطائرة.
وقال المانعي إن "هذه الطائرة ستصبح أكثر ذكاءً بكثير في غضون خمس إلى عشر سنوات. كما أننا، عندما نحصل على الاعتماد، سنرى هذه الطائرة تعمل على تحسين القطاع اللوجستي. ستتمكن من استلام بضائعك عند طلبها في نفس اليوم، وليس في اليوم التالي."
وفي معرض تعليقه على دور الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، أوضح أن هذه التقنيات الجديدة ستلعب دوراً رئيسياً في تطوير التنقل الجوي المتقدم، خاصة لقطاع اللوجستيات.
وأضاف: "ستسمح أتمتة الذكاء الاصطناعي لطيار واحد بتشغيل مئات الطائرات في الوقت نفسه. كما أنها ستدمج القطاع الجوي مع الأرض. بالنسبة للشحن، ستتمكن الطائرة من الهبوط، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بجدولة وأتمتة مركبة أرضية ذاتية القيادة للتحميل. وثانياً، من خلال التتبع التلقائي، سيتمكن العملاء وأصحاب المصلحة من رؤية حالة منتجاتهم."