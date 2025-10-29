الإمارات تختبر استخدام الليزر لتحفيز هطول الأمطار

مشروع بحثي يستكشف كيفية استخدام أشعة الليزر في تحفيز هطول الأمطار في دولة الإمارات يحقق محطة رئيسية في مسيرته العلمية، بعد أن أكدت الاختبارات المخبرية إمكانية تكاثف بخار الماء بفعل الليزر.
يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء لجنة التوجهات الاستراتيجية في البرنامج الوطني لعلوم تعزيز المطر من المراجعة النصفية للدراسة التي تُجرى في معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي.
يقود المشروع الدكتور غيوم ماتراس، المدير الأول لمركز أبحاث الطاقة الموجهة، حيث يبحث في كيفية تأثير أشعة الليزر عالية القدرة على تشكل السحب وتحفيز قطرات الماء في ظروف مُتحكم بها.
يستعد الباحثون حالياً لتنفيذ تجارب ميدانية باستخدام نموذج ليزر نبضي متنقل عالي القدرة مزوّد بأنظمة استشعار عن بُعد، يمكن نشره في مواقع مختلفة في دولة الإمارات.
وفي الوقت نفسه، تم توسيع قدرات النمذجة الخاصة بالمشروع من خلال التعاون مع شركاء دوليين. وستساعد عمليات المحاكاة في إعادة خلق أنماط الطقس المميزة لدولة الإمارات مثل السحب الركامية فوق جبال الحجر والسحب الصيفية في المنطقة الغربية.
قال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن تعزيز هطول الأمطار باستخدام الليزر يمثل ابتكاراً واعداً يدعم جهودنا لتحسين معدلات الأمطار في المناطق الجافة وشبه الجافة.
وأكدت علياء المزروعي، مديرة البرنامج الوطني لعلوم تعزيز المطر، أن المشروع يضع دولة الإمارات في طليعة الابتكار في مجال تعزيز الأمطار باستخدام الليزر. وأضافت أن دمج الفيزياء التجريبية مع النمذجة الجوية المتقدمة والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهم في استكشاف أساليب جديدة لتعديل الطقس.