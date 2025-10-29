الإمارات تختبر استخدام الليزر لتحفيز هطول الأمطار

يقود المشروع الدكتور غيوم ماتراس، المدير الأول لمركز أبحاث الطاقة الموجهة، حيث يبحث في كيفية تأثير أشعة الليزر عالية القدرة على تشكل السحب وتحفيز قطرات الماء في ظروف مُتحكم بها.