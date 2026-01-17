الإمارات تُحيي "يوم التضامن" بعروض جوية عسكرية

شهد السكان الذين تجمعوا على طول الشواطئ مساء السبت طائرات عسكرية تحلق في تشكيل على شكل حرف V، إحياءً لـ "يوم التضامن" لدولة الإمارات، والذي تم إحياؤه ذكرى لهجوم 17 يناير 2022 على موقع مدني في البلاد.
ومع مرور هذه الآلات الضخمة عبر السماء، قام الكثيرون بتسجيل اللحظة بهواتفهم، بينما شاهد آخرون في صمت. واصطف السكان والأطفال عند الكورنيش، متطلعين إلى الأعلى بينما كانت الطائرات تتحرك في تشكيل فوق دبي والشارقة وعجمان.
أقيم العرض الجوي على مستوى الدولة، الذي نظمته القوات المسلحة الإماراتية، في جميع الإمارات السبع في مواقع محددة. ورمز هذا التحليق إلى الوحدة والقوة والتضامن، واستحضار لحظة صعبة في تاريخ البلاد.
تم الإعلان عن يوم التضامن لتكريم ضحايا هجوم عام 2022 ولتأكيد التزام الدولة بحماية شعبها والحفاظ على استقرارها.
بالنسبة للعديد من السكان في كورنيش البحيرة، كان التحليق الجوي عاطفيًا وتعليميًا في آن واحد.
وقال أحمد كريم، أحد سكان الشارقة الذي جاء مع عائلته: "قرأنا عن يوم التضامن في الأخبار، وكان أطفالي يسألون باستمرار لماذا ستطير الطائرات اليوم". "قررنا المجيء إلى هنا والمشاهدة معًا. شرحت لهم أن هذا ليس عرضًا للمتعة، بل هو تذكير بشيء خطير حدث وكيف ظلت البلاد قوية".
وفي شاطئ الزوراء، شاهد بعض السكان العرض الجوي محاولين فهم المعنى الكامن وراء يوم التضامن بدلاً من اعتباره مجرد عرض جوي.
وقالت عائشة مهرين، من سكان عجمان: "الناس من حولي لم يكونوا يهتفون أو يصفقون. كنا جميعًا نعرف سبب تحليق الطائرات اليوم".
وأضافت مهرين: "لقد ذكرنا ذلك اليوم الذي قرأنا عنه في الأخبار، وبمدى أهمية البقاء متحدين وممتنين للأمان الذي نتمتع به".
وقال محمد رومان، الذي يعيش في الشارقة منذ أكثر من عقد، إنه شعر بالفخر لرؤية الطائرات تحلق. "لا توجد موسيقى أو أجواء احتفالية هنا. الناس هادئون. الجميع يفهم لماذا يحدث هذا. الأمر يتعلق بالذكرى، وليس بالترفيه".
وكانت السلطات قد شاركت المواعيد والمواقع حتى يتمكن السكان من مشاهدة العرض الجوي بأمان.
وفي رسالة بمناسبة هذه الذكرى، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إن هذا اليوم يعكس قوة ووحدة شعب الإمارات وعزيمتهم على حماية الدولة ومستقبلها.
كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن هذه المناسبة هي تذكير بالقيم المشتركة للأمة والمسؤولية الجماعية.
تحيي الدولة الذكرى الرابعة لهجوم الحوثيين عام 2022 على البنية التحتية المدنية في أبوظبي. حيث قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون إثر انفجار ثلاث صهاريج بترول بعد ضربات استهدفت منطقة مصفح (أيكاد 3) وموقع بناء في مطار أبوظبي الدولي.