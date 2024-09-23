الإمارات: تحقيق في حادثة تنمر على فتاة ببرنامج أطفال

وأضاف المجلس أنه يتواصل مع أسرة الفتاة للوقوف على المزيد من التفاصيل حول الحادثة، لافتاً إلى أنه يجري تحقيقاً شاملاً، وبناءً على نتائج هذا التحقيق، الذي يشمل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ستتمكن الهيئة من تحديد ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.