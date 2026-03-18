الإمارات تحصر صلاة العيد في المساجد لضمان سلامة المصلين

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الأربعاء، أن دولة الإمارات ستقصر صلاة عيد الفطر 2026 على المساجد فقط لأسباب أمنية.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تقييد التجمعات في مصليات العيد أو المناطق المفتوحة، وستقام الشعائر الدينية في المساجد فقط. وقالت إن هذه الخطوة تتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان سلامة المصلين.

كما نسقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، مع السلطات لاتخاذ هذا القرار، وفقاً للإعلان.

وحثت الهيئة المصلين على الالتزام بالإرشادات والوصول مبكراً لأداء صلاة العيد في المساجد لضمان سلامتهم.

ستقوم لجنة تحري رؤية الهلال في الإمارات بالبحث عن هلال شوال في التاسع والعشرين من رمضان، والذي يوافق الأربعاء 18 مارس.

إذا تمت رؤية الهلال يوم الأربعاء، فسيبدأ عيد الفطر يوم الخميس 19 مارس. وإذا لم تتم رؤيته، فسيكمل رمضان 30 يوماً، وسيصادف العيد يوم الجمعة 20 مارس.

تشير الحسابات الفلكية حالياً إلى أن رمضان من المرجح أن يستمر 30 يوماً كاملاً هذا العام. وإذا تأكد ذلك، فسيتم الاحتفال بعيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس.