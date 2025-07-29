الإمارات: تحذير من إعلانات التأشيرات والإقامة المضللة عبر الإنترنت

حذرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة المقيمين والزائرين من الإعلانات المضللة عبر الإنترنت التي تعد بتقديم خدمات سريعة للتأشيرات والإقامة.

في بيان صدر يوم الجمعة، نصحت الهيئة جميع المتعاملين، من مواطنين ومقيمين وزوار، باستخدام القنوات الرسمية فقط لتلبية جميع احتياجاتهم من الخدمات. وحذّرت الهيئة من التعامل مع مكاتب أو حسابات تواصل اجتماعي غير مرخصة تدّعي تقديم خدمة معالجة الطلبات بسرعة.

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها لم تمنح أي امتيازات خاصة للجهات الخارجية التي تُعلن عن خدمات مُسرّعة. وأوضحت الهيئة أن هذه الجهات تهدف إلى خداع العملاء وجمع الأموال بشكل غير قانوني من خلال الترويج لسرعة معالجة المعاملات وتبسيط الإجراءات.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وأضافت الهيئة في بيانها: "تقدم الهيئة خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي ومراكز الخدمة المعتمدة ومكاتب الطباعة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة".

ولاحظ المسؤولون ارتفاعًا في الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، حيث تدّعي جهاتٌ زورًا تسريع الخدمات الحكومية دون الالتزام باللوائح المطلوبة، وغالبًا ما تفرض رسومًا باهظة. هذه الممارسات الخادعة لا تستغل العملاء فحسب، بل تُلحق الضرر أيضًا بسمعة الهيئة وتُشكّل مخاطر أمنية.

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها تراقب هذه الحسابات والمواقع الإلكترونية المشبوهة بنشاط. وتستعد الهيئة، بالتنسيق مع الجهات القانونية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الجهات الاحتيالية، ضمانًا للنزاهة والشفافية في تقديم الخدمات.