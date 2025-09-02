الإمارات: تحذير أحمر من الضباب مع انخفاض درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر/أيلول صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال انخفاض درجات الحرارة خاصة على المناطق الساحلية.
وأضافت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تشكل بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، صباح الثلاثاء، تنبيها باللون الأحمر بسبب الضباب وانخفاض الرؤية.
وجهت شرطة أبوظبي تحذيراً لسائقي المركبات، وحثتهم على الالتزام بالسرعات المتغيرة الموضحة على اللوحات الإلكترونية.
من المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.
وتهب رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ٢٩ درجة مئوية في مناطق مثل جبل جيس وبعض مناطق أبوظبي. في حين ستصل إلى ٤٦ درجة مئوية في مناطق أبوظبي.
ستشهد دبي درجات حرارة عظمى تبلغ 38 درجة مئوية، وصغرى 30 درجة مئوية. كما ستصل درجات الحرارة في الشارقة إلى 38 درجة مئوية، وتنخفض إلى 30 درجة مئوية.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهاً بشأن هطول أمطار متوقعة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، تمتد إلى بعض المناطق الداخلية، من الأربعاء 3 سبتمبر إلى الجمعة 5 سبتمبر. وستكون هذه الأمطار مصحوبة بتساقط البرد والرعد في بعض المناطق بسبب ظاهرة جوية تؤثر حالياً على الدولة.