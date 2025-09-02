الإمارات: تحذير أحمر من الضباب مع انخفاض درجات الحرارة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهاً بشأن هطول أمطار متوقعة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، تمتد إلى بعض المناطق الداخلية، من الأربعاء 3 سبتمبر إلى الجمعة 5 سبتمبر. وستكون هذه الأمطار مصحوبة بتساقط البرد والرعد في بعض المناطق بسبب ظاهرة جوية تؤثر حالياً على الدولة.