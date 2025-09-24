الإمارات: تحذيرات من الغبار وانخفاض الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل عدداً من التنبيهات، تراوحت بين الأصفر والبرتقالي، محذراً السكان من رياح مثيرة للغبار على عدة مناطق في الدولة من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 5:30 مساءً اليوم الأربعاء.