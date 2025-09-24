الإمارات: تحذيرات من الغبار وانخفاض الرؤية

انخفضت الرؤية بشكل ملحوظ في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 24 سبتمبر، بسبب انتشار الغبار في أجزاء كبيرة من البلاد.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل عدداً من التنبيهات، تراوحت بين الأصفر والبرتقالي، محذراً السكان من رياح مثيرة للغبار على عدة مناطق في الدولة من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 5:30 مساءً اليوم الأربعاء.
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من إثارة الغبار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر على جزيرة أبو الأبيض (أبوظبي) وجزيرة دلما وجزيرة الياسات في منطقة الظفرة.
وفي تنبيه آخر، حذّرت من انخفاض مدى الرؤية الأفقية فوق مطار آل مكتوم الدولي إلى أقل من 1500 متر. كما حذّرت من أحوال جوية مماثلة في الوثبة ومدينة خليفة بأبوظبي.